IDF: 3 στρατιώτες νεκροί σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας

Τρεις στρατιώτες των IDF σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν πριν από έξι ημέρες, όταν έστειλαν στρατό στην Τζαμπάλια.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έως τώρα στην επιχείρηση αυτή, που σύμφωνα με το Ισραήλ έχει στόχο να αποτρέψει την ανασυγκρότηση της Χαμάς.

Ο στρατός έχει ζητήσει από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, όπου ο ΟΗΕ εκτιμά ότι πάνω από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός έδωσε χθες σε ασθενείς και υγειονομικούς περιθώριο 24 ωρών να εγκαταλείψουν το Ινδονησιακό Νοσοκομείο καθώς και το Αλ-Άουντα και το Καμάλ Αντουάν, διαφορετικά κινδυνεύουν από την επιδρομή, όπως συνέβη σε προηγούμενη φάση του πολέμου στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας.

