«Θα έλεγα ότι η περίοδος των 60 ημερών ξεκίνησε επίσημα σήμερα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς σε δημοσιογράφους, στην πρώτη επίσημη ενημέρωσή του μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, στη Γαλλία και συγκεκριμένα στις Βερσαλλίες.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μία από τις επιδιώξεις της ειρηνευτικής συμφωνίας της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη θα είναι να επιτραπεί στην κυβέρνηση του Λιβάνου να αστυνομεύει το νότιο τμήμα της χώρας, αντικαθιστώντας τη Χεζμπολάχ και τον ρόλο που της στην περιοχή.

«Αυτό που θέλουμε να δούμε, είναι η λιβανέζικη κυβέρνηση, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού του Λιβάνου, να αστυνομεύουν τον νότιο Λίβανο, έτσι ώστε η Χεζμπολάχ να μην καταλαμβάνει τη χώρα, οι Ισραηλινοί να μην απειλούνται και, κατά συνέπεια, οι Ισραηλινοί να μην επιτίθενται στον νότιο Λίβανο ή στη Βηρυτό», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους.

Ο Τζέι Ντι Βανς τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα ενημερώσει σύντομα το Κογκρέσο των ΗΠΑ για τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι είναι βέβαιος πως θα μπορούσε να άρει προσωρινά τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης χωρίς να χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι μπορούμε να άρουμε προσωρινά αυτές τις κυρώσεις χωρίς να πάμε στο Κογκρέσο και να ζητήσουμε την έγκρισή του επ' αυτού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε, επίσης, ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία.

Αναφερόμενος στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, είπε ότι οι ΗΠ θέλουν, στην τελική συμφωνία, οι ιρανικοί πυραυλοι να μην αποτελούν απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο.

Όσον αφορά στα πυρηνικά, ο Βανς απέφυγε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, λέγοντας, ωστόσο, ότι οι Ιρανοί, για να επανέλθουν στο πρόγραμμά τους, θα χρειαστούν πάρα πολλά χρήματα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αναχωρήσει τις επόμενες ώρες για την Ελβετία, προκειμένου να λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς.





Πηγή: skai.gr

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