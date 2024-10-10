Ζελένσκι: Διαψεύδει ότι μιλά για εκεχειρία- Ζητά περισσότερη υποστήριξη

Έπειτα από έναν πρώτο σταθμό στο Λονδίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα στο Παρίσι στο πλαίσιο της μίνι περιοδείας του στους μεγαλύτερους ευρωπαίους συμμάχους του προκειμένου να λάβει περισσότερη υποστήριξη απέναντι στη ρωσική εισβολή, χωρίς να αναφερθεί σύμφωνα με δήλωσή του σε οποιαδήποτε εκεχειρία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός ομόλογός του αντάλλαξαν θερμή και παρατεταμένη χειραψία πριν τη διμερή τους συνάντηση. Η εκεχειρία "δεν είναι ένα θέμα στις συνομιλίες μας με τους συμμάχους μας", δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο τέλος της συνάντησης αυτής, αποδίδοντας τις πληροφορίες επ΄αυτού στη ρωσική "παραπληροφόρηση".

Ζήτησε επίσης, όπως κάνει οπουδήποτε αλλού, ταχεία αύξηση της δυτικής βοήθειας. "Ενόψει του χειμώνα, χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας", τόνισε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε ότι η βοήθεια της Γαλλίας συνεχίζεται "σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της" και υπογράμμισε "την πρόοδο στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό μιας ταξιαρχίας. Αυτό αποτελεί επίσης υπόδειγμα μοναδικής συνεργασίας", υποστήριξε.

Ο Ζελένσκι αναμένεται απόψε στη Ρώμη και αύριο, Παρασκευή, στο Βερολίνο, λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, το αβέβαιο αποτέλεσμα των οποίων προκαλεί φόβους στο Κίεβο για τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης.

Η προοπτική μιας νίκης του Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίστηκε ωστόσο από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Λονδίνο "Σταματήστε να ανησυχείτε για μια προεδρία Τραμπ", δήλωσε στους δημοσιογράφους.

"Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να εμπλέκονται γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ουκρανία αλλά και την ίδια τη χώρα τους" πρόσθεσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

