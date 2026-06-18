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Μαρτίνεθ για Ρονάλντο: «Δεν είχε νόημα να βγάλω τον καλύτερο σκόρερ της ιστορίας όταν ψάχναμε γκολ»

Τη δική του οπτική στο γιατί δεν αντικατέστησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς της Πορτογαλίας με το Κονγκό εξήγησε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ

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Μαρτίνεθ και Ρονάλντο

Γκέλα από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε ένα παιχνίδι που ήταν κατώτερη των περιστάσεων.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν σε καλή μέρα και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους γιατί δεν αντικατέστησε τον 41χρονο επιθετικό, απαντώντας χαρακτηριστικά:

«Δεν είχε απολύτως κανένα νόημα να βγάλω από το γήπεδο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που είναι ο καλύτερος σκόρερ στην ιστορία, όταν ψάχναμε γκολ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Πορτογαλίας.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Mundial 2026 Πορτογαλία Κριστιάνο Ρονάλντο ποδόσφαιρο
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