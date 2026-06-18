Της Έλενας Γαλάρη

Σε δίκη για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται να δικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα καθώς και ένας υπάλληλος του Οργανισμού.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, τους παραπέμπει στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων να λογοδοτήσουν κατά περίπτωση για:

απιστία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος,

ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη,

συνέργεια σε απιστία κατ' εξακολούθηση,

υπεξαίρεση αντικειμένου που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος,

ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη και

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Οι δικαστές θεωρούν ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν ο ιθύνων νους πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας, ο οποίος «με πειθώ και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στη συγκατηγορούμενη σύζυγό του, ενώ η τελευταία είχε την ιδιότητα της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και της νομίμου εκπροσώπου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Κιβωτός του Κόσμου» να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες προκάλεσαν εν γνώσει τους βέβαιες ζημιές στην περιουσία του οργανισμού κατά παράβαση των κανόνων της επιμελούς διαχείρισης»:

- Εργασίες αποπεράτωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ιδίου με χρήματα του οργανισμού, πρόσληψη υπαλλήλου για τη συντήρηση ακινήτου ιδιοκτησίας του πατέρα Αντώνιου ο μισθός του οποίου καταβαλλόταν από τους λογαριασμούς της Κιβωτού του Κόσμου και χρηματικες καταβολές στον συγκατηγορούμενό τους και υπάλληλο του οργανισμού από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ μολονότι ο τελευταίος δεν παρείχε αντίστοιχης αξίας υπηρεσίες, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ.

- Την ιδιοποίηση παρανόμως χρημάτων ύψους περίπου 100.000 ευρώ της Κιβωτού του Κόσμου που είχαν εμπιστευθεί στην Σταματία Γεωργαντή λόγω της ιδιότητάς της ως διαχειρίστριας ξένης περιουσίας. Τα χρήματα κατά το βούλευμα προέρχονταν από δωρεές χρηματικών ποσών από ιδιώτες και χρησιμοποιήθηκαν «για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους αλλά και των μελών της οικογένειάς τους προκειμένου να μην καταναλώσουν αλλά να αποταμιεύσουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αντίστοιχο ποσό από τα χρήματα που ο κατηγορούμενος πατέρας Αντώνιος λάμβανε από την εργασία του».

- Αντιστοίχως ποσό 100.000€ φέρεται να δαπανήθηκε στην αγοραπωλησία ακινήτων από τον κατηγορούμενο.

Στο βούλευμα αναφέρεται ότι η κατηγορούμενη «αφαίρεσε από τραπεζική θυρίδα της Κιβωτού άγνωστο αριθμό μετρητών χρημάτων και τιμαλφών ιδιοκτησίας της Κιβωτού του Κόσμου τα οποία τοποθέτησε εντός της τσάντας της και εντός χάρτινης σακούλας καθ' υπόδειξη του πατέρα Αντώνιου.»

Τιμαλφή που σύμφωνα με τους δικαστές ουδέποτε παραδόθηκαν στην προσωρινή διοίκηση. «Αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 305.000€ παρακρατήθηκαν παράνομα από την κατηγορουμένη τα οποία και απέκρυψε εντός κρύπτη σε παρακείμενο διαμέρισμα στο ίδιο κτίριο με την τότε κατοικία των 2 κατηγορουμένων, ήτοι σε χώρο που μόνο εκείνη γνώριζε και μόνο εκείνη είχε πρόσβαση».

Τέλος, ως προς τη νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος που φέρεται να τελέστηκε από τους κατηγορούμενους φέρεται να αφορά σε ποσά που ανέρχονται στις 225.000€.

Πηγή: skai.gr

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