«Λάβρος» ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας: Δεν δεχόμαστε εντολές από το Ισραήλ

"Είπα στον Ισραηλινό πρέσβη να πληροφορήσει την κυβέρνησή του ότι ο ΟΗΕ και η ιταλική κυβέρνηση δεν μπορούν να λαμβάνουν εντολές από την κυβέρνηση του Ισραήλ ", δήλωσε ο Ιταλός υπουργός άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

"Οι εχθρικές και επαναλαμβανόμενες πράξεις των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν εγκλήματα πολέμου, πρόκειται για βαρύτητες παραβιάσεις των κανόνων του διεθνούς δικαίου οι οποίες δεν δικαιολογούνται από καμιά στρατιωτική αιτία", συμπλήρωσε ο Ιταλός υπουργός.

"Τα όσα συνέβησαν δεν διαθέτουν δικαιολογία στρατιωτικής φύσεως, δεν πρόκειται για βολές που ερρίφθησαν κατά λάθος. Περιμένουμε απάντηση η οποία να εξηγεί τι οδήγησε στις εξελίξεις αυτές", ολοκλήρωσε ο Κροζέτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.