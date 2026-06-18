Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΑ, Νίκος Ανδρουλάκης, τοποθετήθηκε στην προσύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, σχετικά με την καταδίκη της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το νομοσχέδιο της «γαλάζιας πατρίδας».

«Η ψήφιση νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, που κωδικοποιεί το παράνομο δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο.

Γι' αυτό, χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την Τουρκία για αυτές τις ενέργειες με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για μια ομολογουμένως εθνική επιτυχία, καλό θα είναι ο Πρωθυπουργός να πετύχει να υπάρχει ανάλογη απόφαση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συμμετέχει.

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι αλά καρτ.



Τέλος, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Γι' αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει μείωση στα Ταμεία Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.»

Πηγή: skai.gr

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