Μουντιάλ 2026: Καταγγελίες για είσοδο οπαδών χωρίς εισιτήριο στο Αγγλία–Κροατία

Ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας στο Μουντιάλ 2026 προκαλούν οι καταγγελίες που ακολούθησαν την αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας στο στάδιο του Ντάλας, στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Παρά τη μεγάλη αστυνομική παρουσία και τα αυξημένα μέτρα προστασίας που είχαν ανακοινωθεί για τον αγώνα, αρκετές μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι φίλαθλοι χωρίς έγκυρο εισιτήριο κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στις εξέδρες, εκμεταλλευόμενοι αδυναμίες στους ελέγχους εισόδου.

Οι τοπικές αρχές είχαν διαβεβαιώσει ότι η ασφάλεια βρισκόταν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, στο επιχειρησιακό σχέδιο συμμετείχαν εξειδικευμένες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο στάδιο υπήρχαν ακόμη κι ελεύθεροι σκοπευτές για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών.

Ωστόσο, οι περιγραφές οπαδών που βρέθηκαν στο γήπεδο παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα. Μαρτυρίες που φιλοξενήθηκαν σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ελλιπείς ελέγχους, κενά γύρω από τις πύλες εισόδου και τουρνικέ που μπορούσαν να παρακαμφθούν σχετικά εύκολα.

Όπως ανέφερε φίλαθλος στην Daily Mail, αρκετοί θεατές πέρασαν από τα σημεία ελέγχου χωρίς να επιδείξουν εισιτήριο, ενώ άλλοι φέρονται να σκαρφάλωσαν πάνω από τις μπάρες εισόδου χωρίς να συναντήσουν ουσιαστική αντίσταση.

Παρόμοια ήταν και η εικόνα που μετέφερε άλλος οπαδός στους Times, υποστηρίζοντας ότι οι έλεγχοι δεν ήταν αρκετά αυστηροί και πως αρκετοί κατάφεραν να μπουν στο στάδιο χωρίς να ελεγχθούν αποτελεσματικά.

Οι καταγγελίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα δεδομένου ότι πολλοί φίλαθλοι είχαν δαπανήσει σημαντικά ποσά για την αγορά εισιτηρίων, γεγονός που εντείνει τις αντιδράσεις σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση της πρόσβασης στο γήπεδο.

Από την πλευρά της, η FIFA εμφανίζεται καθησυχαστική. Εκπρόσωπος της παγκόσμιας ομοσπονδίας δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως θεατές εισήλθαν στο στάδιο χωρίς έγκυρο εισιτήριο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Παρά τη διάψευση, το περιστατικό έχει ήδη ανοίξει συζήτηση γύρω από την ασφάλεια και την οργάνωση του Μουντιάλ, με τις διοργανώτριες αρχές να καλούνται να διασφαλίσουν ότι αντίστοιχα φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν στη συνέχεια της διοργάνωσης.ua

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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