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ΚΚΕ: Ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει την πλατφόρμα «poso hanei» ο εργαζόμενος

Ο Περισσός αναφέρει ότι στη συμφωνία αυτή στήριξη παρέχουν και οι παρατάξεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πέραν της κυβέρνησης

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Έδρα ΚΚΕ

«Μετά την απάτη της πλατφόρμας "poso kanei", για την αντιμετώπιση δήθεν της ακρίβειας, σήμερα ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία "poso hanei" ο εργαζόμενος από την υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω. 

Αυτό άλλωστε είναι το περιεχόμενο της Κοινωνικής Συμφωνίας της ντροπής, που η κυβέρνησή του υπέγραψε νύχτα με τους μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο για σκάνδαλα, εκλεκτό του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρο της ΕΕ, Παναγόπουλο και τη στήριξαν και οι παρατάξεις των άλλων κομμάτων!» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ, σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: ΚΚΕ συλλογικές συμβάσεις εργασίας Κυριάκος Μητσοτάκης
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