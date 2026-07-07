Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις CAATSA σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι «δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ενώ είπε ότι η Ουάσιγκτον θα εξετάσει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα.

«Θα άρουμε τις κυρώσεις. Είναι ώρα να το κάνουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Σκοτ Μπέσεντ, τον Πιτ Χέγκσεθ και άλλα μέλη της κυβέρνησής του.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «δεν θέλουν να επιβάλλουν κυρώσεις σε φίλους», σημειώνοντας πως «υπάρχουν πολλοί άλλοι στους οποίους μπορούμε να επιβάλουμε κυρώσεις».

Δείτε τις δηλώσεις Τραμπ-Νετανιάχου:

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα αποφασίσει σύντομα εάν οι ΗΠΑ θα πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Τουρκία, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, χαρακτηρίζοντας το αμερικανικό μαχητικό «το καλύτερο αεροσκάφος μακράν».

«Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι στις συνομιλίες τους θα συζητήσουν επίσης το εμπόριο και τη στρατιωτική συνεργασία.

«Έχουμε καλύτερη σχέση με την Τουρκία και η Τουρκία, με πολλούς τρόπους, έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε πιστές», είπε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι πολλοί πιστεύουν πως η Άγκυρα θα πρέπει να μπορεί να αγοράσει F-35, παρά την προμήθεια ρωσικού συστήματος αεράμυνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η πώληση των μαχητικών είναι «κάτι που σίγουρα εξετάζουμε».

«Είναι ένα σπουδαίο αεροσκάφος, το καλύτερο - αυτή τη στιγμή μακράν το καλύτερο - και σίγουρα είναι κάτι που θα εξετάσουμε», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το ζήτημα των F-35 «δεν είναι νέο» και πως έχει συζητηθεί και στο παρελθόν με τις ΗΠΑ, υπενθυμίζοντας ότι η Άγκυρα έχει λάβει υπόσχεση για πέντε μαχητικά.

«Περιμένουμε αυτή η υπόσχεση να κινηθεί σε θετική κατεύθυνση στη διάρκεια της Συνόδου των ηγετών», ανέφερε ο Ερντογάν.

Ο Ερντογάν είπε επίσης ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για τους κινητήρες του τουρκικού μαχητικού KAAN

«Είμαι απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την κριτική του κατά των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «δοκίμασε» τη Συμμαχία μέσω της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να διαπιστώσει τη στάση των συμμάχων.

Μιλώντας πριν από τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι δεν επιθυμούσε καμία στρατιωτική συνδρομή από τις υπόλοιπες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Ήμουν πολύ απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ και, ειλικρινά, αν δεν γινόταν στην Τουρκία, όπου ο φίλος μου είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, είναι πιθανό να μην είχα έρθει», είπε ο Τραμπ.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι σύμμαχοι θα έπρεπε να είχαν εκφράσει την προθυμία τους να βοηθήσουν, δεδομένου, όπως είπε, του μεγάλου βαθμού στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει στη Συμμαχία.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει εάν σκοπεύει να ανακοινώσει νέα μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, δηλώνοντας «θα δούμε».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους, κάνοντας ειδική μνεία στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Είναι ένας καλός άνθρωπος, αλλά έκανε λάθος όταν αρνήθηκε να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι «η Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική απ' ό,τι πριν από 20 χρόνια» και προειδοποιώντας ότι «πρέπει να προσέξει δύο πράγματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια».

«Αν δεν προσέξουν αυτά τα δύο ζητήματα, δεν θα έχουν πλέον Ευρώπη», πρόσθεσε.

«Η Γροιλανδία πρέπει να ελέγχεται από τις ΗΠΑ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι επιθυμεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι το νησί έχει ζωτική στρατηγική σημασία για την αμερικανική ασφάλεια.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι μια τέτοια εξέλιξη «θα έβλαπτε τη σχέση μου με το ΝΑΤΟ».

O Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Δανία ότι δεν επενδύει επαρκώς στη Γροιλανδία και προειδοποίησε ότι η γεωγραφική θέση του νησιού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Κίνα και η Ρωσία ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική.

«Η Γροιλανδία δεν βοηθά τη Δανία. Η Δανία δεν ξοδεύει χρήματα για να βοηθήσει πραγματικά τη Γροιλανδία. Όμως αποτελεί σημαντικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιβάλλεται από κινεζικά και ρωσικά πλοία. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», είπε.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι «η Γροιλανδία θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας».

Πηγή: skai.gr

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