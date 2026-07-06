Εκατομμύρια Ιρανών στους δρόμους για την κηδεία του Χαμενεΐ - Άφαντος ο Μοτζτάμπα

Εκατομμύρια Ιρανών αναμένεται να συγκεντρωθούν τη Δευτέρα στην κύρια νεκρική πομπή για τον Αλί Χαμενεΐ, τον ηγέτη του Ιράν που δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν. Ο γιος και διάδοχός του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να μην έχει εμφανιστεί δημόσια, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Οι τελετές που διαρκούν ημέρες χαρακτηρίστηκαν από εκδηλώσεις αμφισβήτησης και εκκλήσεις για εκδίκηση, μεταξύ άλλων από έναν ποιητή που απήγγειλε ποίημα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ορισμένοι Ιρανοί που μίλησαν στην ομάδα του CNN στην Τεχεράνη δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν την εκδήλωση με αδιαφορία και απογοήτευση.

Εν τω μεταξύ, η κίνηση στο Στενό του Ορμούζ παραμένει σταθερή, χωρίς να παρουσιάζει αύξηση, σύμφωνα με τις ναυτιλιακές αρχές. Αξιωματούχοι αναμένεται να συζητήσουν την ασφάλεια του στενού στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον την επόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή. Σε συνέντευξή του την Κυριακή, ο Νετανιάχου υποβάθμισε τις όποιες διαφωνίες με τον Τραμπ σχετικά με το Ιράν.

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