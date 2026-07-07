«Ακυρώστε αυτό»... Οι Βέλγοι τρολάρουν τις ΗΠΑ στα κοινωνικά δίκτυα με δύο λέξεις μετά τον αποκλεισμό τους από το Μουντιάλ με το συντριπτικό 4-1. Ο θόρυβος των τελευταίων ημερών γύρω από το ΗΠΑ-Βέλγιο αφορούσε τη συμμετοχή του Φολαρίν Μπάλογκαν. Τελικά, όμως, οι ΗΠΑ ήταν αυτές που... δεν εμφανίστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, με τον Ρούντι Γκαρσία να δικαιώνεται απόλυτα για το πλάνο του, αλλά και για την απόφασή του να αφήσει στον πάγκο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Το Βέλγιο παρουσιάστηκε απόλυτα διαβασμένο, πίεσε από το πρώτο λεπτό την ασταθή αμερικανική άμυνα και, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαρλ Ντε Κετελάρε, επικράτησε 4-1, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την κίνηση, που χαρακτηρίστηκε ως «Mundialgate», με την UEFA να παρεμβαίνει.

H «πέτρα του σκανδάλου» Φολαρίν Μπάλογκαν

«Μέχρι σήμερα, η RBFA δεν έχει λάβει ακόμη κανένα επιχείρημα για αυτήν την απόφαση, ούτε έχει λάβει τις πληροφορίες που έχει ζητήσει από την έναρξη αυτής της διαδικασίας για αντίγραφο αυτής της απόφασης και το σκεπτικό που δηλώνει τον παίκτη ως επιλέξιμο, καθώς και την έκθεση του διαιτητή», ανέφερε η βελγική αρχή σε ανακοίνωσή της. «Πράγμα που αποτελεί παραβίαση των κανονισμών της FIFA» τονίστηκε, με την απάντηση της FIFA να μην πείθει...

Ο 25χρονος επιθετικός των ΗΠΑ δέχτηκε κόκκινη κάρτα για φάουλ στον αμυντικό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς στη νίκη των ΗΠΑ με 2-0 για τη φάση των 32. Χωρίς την παρέμβαση της FIFA, η αποβολή θα του στερούσε τη συμμετοχή στον αγώνα της Δευτέρας. Με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στον επικεφαλής της FIFA Τζίανι Ινφαντίνο η ποινή της μίας αγωνιστικής ανεστάλη «για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους».

Τελικά, η... με το ζόρι «ενεργοποίηση» του Αμερικανού παίκτη δεν έπαιξε κανέναν ρόλο, και οι παίκτες του Βελγίου πανηγύρισαν με χορό... Τραμπ μετά τη νίκη επί των ΗΠΑ

Απαρηγόρητοι οι Αμερικανοί μετά τη μεγάλη ήττα

Πηγή: skai.gr

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