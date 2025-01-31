Με την ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου που κατέθεσε η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) για τον περιορισμό της μετανάστευσης κορυφώνεται σήμερα στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Κεντρικό ερώτημα παραμένει το εάν για μία ακόμη φορά θα εξασφαλισθεί η πλειοψηφία με τις ψήφους της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD), όπως συνέβη προχθές, σπάζοντας ένα ταμπού δεκαετιών που θέλει τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να μην συνεργάζονται με την ακροδεξιά. Για το ενδεχόμενο και μετεκλογικής συνεργασίας CDU-AfD προειδοποίησε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ενώ ο αρχηγός του CDU Φρίντριχ Μερτς απέκλεισε και πάλι οποιαδήποτε πιθανότητα να συζητήσει με την AfD μετά τις εκλογές.

Στις 11:30 (ώρα Ελλάδος) αρχίζει στην Bundestag η συζήτηση για το σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης, με θέμα τον «περιορισμό των εισροών» μεταναστών, ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων όχι μόνο τον έλεγχο αλλά και την μείωση του αριθμού μεταναστών που φθάνουν στην Γερμανία, την σχεδόν καθολική αναστολή της οικογενειακής επανένωσης και την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Το νομοσχέδιο έχει σοβαρές πιθανότητες να υπερψηφιστεί, καθώς οι βουλευτές της Ένωσης από κοινού με τα μέλη των κοινοβουλευτικών ομάδων των Φιλελεύθερων (FDP), της AfD και της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να στηρίξουν την πρόταση και συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες ψήφους. Με τις ψήφους της ακροδεξιάς και των Φιλελευθέρων και την αποχή των βουλευτών της BSW κατέστη προχθές δυνατό να εγκριθεί το αντίστοιχο ψήφισμα της Ένωσης, το οποίο ωστόσο δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την κυβέρνηση. Το σημερινό νομοσχέδιο αντιθέτως, θα μπορούσε να καταστεί νόμος του κράτους, εφόσον υπερψηφιστεί σήμερα και εγκριθεί κατόπιν και από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat). Σύμφωνα πάντως με τον ιστότοπο Table Media, δεν αποκλείεται σήμερα η διαρροή 15-20 βουλευτών του FDP.

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Podcast της εφημερίδας ZEIT, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς προειδοποίησε εκ νέου για τον κίνδυνο να σχηματιστεί κυβερνητικός συνασπισμός μεταξύ CDU/CSU και AfD, παραπέμποντας στο παράδειγμα της Αυστρίας. Ο Φρίντριχ Μερτς πάντως επανέλαβε κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής του ομάδας ότι δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί μετεκλογικά με την AfD, ανεξαρτήτως της εκλογικής της δύναμης.

Υπέρ των προτάσεων του αρχηγού του CDU και κατά της τοποθέτησης της πρώην καγκελαρίου 'Αγγελα Μέρκελ τάχθηκε εν τω μεταξύ ο πρώην καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, ο οποίος σε συνέντευξή του στην BILD δήλωσε ότι ο κ. Μερτς δεν έχει απλώς δίκιο, αλλά τα μέτρα που προτείνει είναι επειγόντως απαραίτητα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η κυρία Μέρκελ βρίσκεται στην λάθος πλευρά και με την πολιτική της ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

