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Πλατεία Βάθης: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής μετά από αναφορά για έκρηξη boiler σε ξενοδοχείο - Βίντεο

Κανείς εκ των ενοίκων δεν κινδύνευσε, καθώς οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου κινήθηκαν άμεσα και ενημέρωσαν τις Αρχές. Οι έρευνες στον χώρο συνεχίζονται

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Αθήνα

Δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα κινητοποιήθηκαν σε ξενοδοχείο κοντά στην πλατεία Βάθης, ύστερα από αναφορά για έκρηξη boiler σε υπόγειο χώρο.

Στο σημείο κλήθηκε και κλιμακοφόρο όχημα που όμως δεν χρειάστηκε να κάνει ενέργειες, καθώς δεν διαπιστώθηκε φωτιά.

Κανείς εκ των ενοίκων δεν κινδύνευσε, καθώς οι υπεύθυνοι της ξενοδοχειακής μονάδας κινήθηκαν άμεσα και ενημέρωσαν τις Αρχές. Οι έρευνες στον χώρο είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυροσβεστική Αθήνα Έκρηξη
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