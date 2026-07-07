Η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει υποστήριξη με ειδικές δυνάμεις στη Συρία στο πλαίσιο της μάχης κατά του Ισλαμικού Κράτους, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν.

Μιλώντας την Τρίτη κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Συρίας, ο Μακρόν τόνισε ότι το Παρίσι επαναπροσδιορίζει τη συνεργασία του με τη Δαμασκό στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

«Η Γαλλία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην περιοχή», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Είμαστε έτοιμοι, στο πλαίσιο μιας νέας συνεργασίας που διαμορφώνεται, να παρέχουμε υποστήριξη μέσω των ειδικών μας δυνάμεων στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών οργανώσεων».

Παράλληλα, ο Μακρόν ανέφερε ότι η Γαλλία είναι πρόθυμη να εξετάσει συνεργασίες που θα συμβάλουν στον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό των συριακών ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών

Πηγή: skai.gr

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