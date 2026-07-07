Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε οικοπεδικό χώρο στη θέση «Ακρωτήρι», στο Παλιό Τσιφλίκι του Δήμου Καβάλας.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, υπήκοοι Βουλγαρίας ηλικίας 48 και 50 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 2.019,37 ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 528 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 667.404,85 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 169 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 156 (92,31%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (7,69%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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