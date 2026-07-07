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Το μεγάλο comeback είναι γεγονός: Ο Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και μετά από 13 χρόνια θα συνεργαστεί και πάλι με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

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Διαμαντίδης

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης γυρνά και πάλι στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε. Τον Παναθηναϊκό.

Ο μεγάλος άσος των πράσινων θα συνεργαστεί και πάλι με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια.

Πρόκειται για μια από τις… βόμβες που είχε προαναγγείλει από το πρωί ο Δημήτρης Γιανακόπουλος για σήμερα, με τις πληροφορίες να τον θέλουν να αναλαμβάνει πόστο διοικητικό στην ομάδα.

Την επιστροφή του Διαμαντίδη ανακοίνωσε ουσιαστικά και πριν λίγο ο ιδιοκτήτης της ομάδας μέσα από μια ανάρτησή του στα social media με μια φωτογραφία που τον καλωσορίζει σπίτι του.

Διαμαντίδης

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης συναντήθηκε σήμερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μέσα σε λίγα λεπτά συμφώνησαν σε όλα και ο αγαπημένος "Μήτσος" της πράσινης κερκίδας θα είναι και πάλι στο τριφύλλι αναλαμβανόντας διοικητικό πόστο το οποίο και θα ανακοινωθεί. 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Διαμαντίδης
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