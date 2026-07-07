Στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον «οικοδεσπότη» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα Τρίτη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα στην Άγκυρα. Πέραν του ζητήματος των μαχητικών F-35, που αφορά άμεσα Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, στο «τραπέζι» θα πέσουν όλα τα θέματα, όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απαίτηση της Ουάσιγκτον για σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Αναχωρώντας από την Ουάσινγκτον για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο: τον Τούρκο πρόεδρο. «Πάω εξαιτίας του Ερντογάν», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη «έναν φίλο» και «έναν σεβαστό ηγέτη», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας.



Σύμφωνα με τους NYT, την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο πρόεδρο ότι θέλει να αποκαταστήσει την πρόσβαση της Τουρκίας στα μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναιρώντας την απαγόρευση που επέβαλε το 2019. Ο Τραμπ αναμένεται να δηλώσει την πρόθεσή του κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί και η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN.

Η συγκρουσιακή σχέση του Τραμπ με το ΝΑΤΟ εντάσσεται σε μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εκμεταλλεύονται επί πολλές δεκαετίες την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας, εξοικονομώντας έτσι πόρους από τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ση Σύνοδο, η Αθήνα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη βασική αντίληψη που κυριαρχεί πλέον είναι ότι απέναντι στη ρωσική απειλή οι εσωτερικές διαφορές μεταξύ συμμάχων θα πρέπει να παραμένουν σε δεύτερο πλάνο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία τους να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εκσυγχρονίσει την πολεμική αεροπορία της, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική προεδρία, ο γγ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζονται χέρι-χέρι στην Άγκυρα. Πρόκειται για πολλούς, για μια συμβολική κίνηση, που υπογραμμίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη Συμμαχία.

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