Σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία συνεχίζουν σήμερα, Τετάρτη, την επιχείρηση για να σώσουν τον οδηγό φορτηγού το οποίο παγιδεύτηκε πριν από 24 ώρες, όταν σχηματίστηκε τεράστια τρύπα στο οδόστρωμα σε προάστιο της πρωτεύουσας.

Το ατύχημα έγινε χθες Τρίτη το πρωί στο Γιασίο, προάστιο στο βόρειο Τόκιο, όταν άνοιξε γιγαντιαία τρύπα, βάθους έξι μέτρων, καταπίνοντας το φορτηγό μαζί με τον οδηγό του.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για 24 ώρες», ωστόσο «δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον οδηγό», ανέφερε το πρωί εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

A sinkhole the size of a swimming pool opened up on a busy street in Japan, swallowing a truck and trapping the driver. pic.twitter.com/UocJodb7Qy — Sky News (@SkyNews) January 28, 2025

Χθες, καθώς έπεφτε η νύχτα, δεύτερη τρύπα σχηματίστηκε μερικά μέτρα από την πρώτη, μέσα στη μέση σταυροδρομιού, την ώρα που σωστικά συνεργεία έβγαζαν από την πρώτη το ρυμουλκούμενο του φορτηγού, που διαχωρίστηκε από την καμπίνα του οδηγού κάτω από τη γη.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής επισήμανε πως οι κάτοικοι του προαστίου σε ακτίνα διακοσίων μέτρων απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

Ο οδηγός κατάφερνε να επικοινωνεί με τα σωστικά συνεργεία μέχρι χθες το απόγευμα, αλλά κατόπιν τα μέλη τους χρειάστηκε να απομακρυνθούν, επειδή το έδαφος ήταν ασταθές, ανέφερε δεύτερος εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

