Ο αριθμός των νεκρών από τις αιματηρές συγκρούσεις στις φυλακές της Σρι Λάνκα αυξήθηκε στους 26, εκ των οποίων επτά είναι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και 19 κρατούμενοι, ενώ ακόμη 77 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Οι αρχές αποδίδουν τα επεισόδια σε διαμάχες που σχετίζονται με το εμπόριο ναρκωτικών και την αντιπαλότητα συμμοριών, ωστόσο οργανώσεις για τα δικαιώματα των κρατουμένων επισημαίνουν ότι η πληρότητα των φυλακών και οι κακές συνθήκες κράτησης, συνέβαλαν καθοριστικά στην έκρηξη της βίας.

Τα επεισόδια ξέσπασαν την Κυριακή στις φυλακές της Νεγκόμπο, περίπου 35 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Κολόμπο, αρχικά μεταξύ κρατουμένων. Τη Δευτέρα η κατάσταση κλιμακώθηκε, όταν οι κρατούμενοι επιτέθηκαν στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που επιχείρησαν να επέμβουν. Σύμφωνα με τις αρχές, οι κρατούμενοι προσπάθησαν ακόμη και να διασπάσουν την κεντρική πύλη της φυλακής, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαρσάνα Ναναγιακάρα, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι οι συγκρούσεις ξεκίνησαν μεταξύ δύο αντίπαλων συμμοριών που συνδέονται με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Όπως ανέφερε, η αρχική επίθεση στόχευσε κρατούμενους που λειτουργούσαν ως πληροφοριοδότες των αρχών και στη συνέχεια οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι βρέθηκαν στο στόχαστρο.

«Η πλειονότητα των σωφρονιστικών υπαλλήλων έχασε τη ζωή της από ξυλοδαρμούς από κρατούμενους. Δέχθηκαν αμείλικτες επιθέσεις ακόμη και με τούβλα και ρόπαλα», δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι οι φρουροί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους για να ελέγξουν την κατάσταση και να προστατεύσουν τη ζωή τους.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ορισμένα πυροβόλα όπλα κατέληξαν στα χέρια κρατουμένων, οι οποίοι τα χρησιμοποίησαν εναντίον των φρουρών, ενώ σημείωσε ότι θα διερευνηθεί πώς απέκτησαν πρόσβαση σε αυτά. Παράλληλα, ομάδα κρατουμένων κατέστρεψε κάμερες κλειστού κυκλώματος και σαρωτή ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τους ελέγχους για την αποτροπή εισόδου ναρκωτικών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων στη φυλακή.

Συνολικά 734 κρατούμενοι που φέρεται να συμμετείχαν στα επεισόδια μεταφέρθηκαν σε άλλες φυλακές. Η κυβέρνηση συγκρότησε επιτροπή υπό την προεδρία συνταξιούχου δικαστή, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες από την αστυνομία και την υπηρεσία φυλακών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια των συγκρούσεων, πιθανές παραλείψεις στην ασφάλεια και ο ρόλος της υπερπλήρωσης των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Έξω από τη φυλακή και τα νοσοκομεία συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες συγγενείς κρατουμένων, αναζητώντας πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας με επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις και τεθωρακισμένα οχήματα.

Οι φυλακές της Σρι Λάνκα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υπερπληθυσμού, καθώς περισσότεροι από 39.000 κρατούμενοι στεγάζονται σε εγκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για μόλις 10.000 άτομα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, Σενάκα Περέρα, οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη επαρκούς φροντίδας και η υπερσυμφόρηση δημιουργούν ένα ιδιαίτερα εκρηκτικό περιβάλλον, στο οποίο ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε μαζική βία.



Πηγή: skai.gr

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