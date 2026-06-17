Οι επιθέσεις αρκούδων στην Ιαπωνία έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με 238 περιστατικά και 13 θανάτους να έχουν καταγραφεί το 2025.

Σε απάντηση, οι αρχές της νομαρχίας Tochigi, βόρεια του Τόκιο, πραγματοποίησαν ασκήσεις εκπαίδευσης για τον τρόπο αντιμετώπισης μιας εμφάνισης αρκούδας.

Ο Tetsuya Maruyama, επικεφαλής του Τμήματος Αντιμετώπισης Άγριας Ζωής της νομαρχίας Τοτσίγκι, δήλωσε ότι οι ασκήσεις της Τετάρτης αποτελούν μέρος μιας σειράς εκπαιδεύσεων που έχουν στόχο να τελειοποιήσουν την αντίδραση των αρχών σε ένα πραγματικό σενάριο εισβολής αρκούδας.

Στις ασκήσεις συμμετείχαν τοπικοί αστυνομικοί, πιστοποιημένοι κυνηγοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Η εκπαίδευση περιλάμβανε τον τρόπο αναγνώρισης μιας άγριας αρκούδας, τη χρήση ηρεμιστικών βελών για την ακινητοποίησή της, καθώς και τη σωστή χρήση ειδικού σπρέι κατά των αρκούδων.

Πηγή: skai.gr

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