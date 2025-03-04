Για πέμπτη ημέρα καίει ανεξέλεγκτη η χειρότερη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Ιαπωνία εδώ και 50 χρόνια, εξαιτίας της οποίας έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και σχεδόν 4.000 έχουν εγκαταλείψει τις εστίες του

Στρατιωτικά ελικόπτερα και πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά η οποία καίει δασώδη περιοχή στα περίχωρα της Οφουνάτο, στην επαρχία Ιουάτε.

🔥Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alan küle döndü



🌫️Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentindeki orman yangınıyla ilgili açıklama yapan yetkililer, dumanların yerleşim alanlarına doğru ilerlediğini ve 80'den fazla binanın… pic.twitter.com/yHuS5Afe7C — Yeşilhat (@AA_Yesilhat) March 4, 2025

«Προς το παρόν τίποτα δεν δείχνει ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», σχολίασε σήμερα εκπρόσωπος της πόλης Οφουνάτο, στη βόρεια Ιαπωνία.

Μέχρι σήμερα το πρωί η πυρκαγιά είχε καταστρέψει 26.000 στρέμματα, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών.

Αυτή είναι η χειρότερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ιαπωνία από το 1975, όταν κάηκαν 27.000 στρέμματα στο Κουσίρο, στο βόρειο τμήμα του νησιού Χοκάιντο.

Περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και οι περισσότεροι έχουν σταλεί στη βόρεια Ιαπωνία από άλλες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα οι αρχές εξέδωσαν εντολή για την απομάκρυνση περίπου 4.600 ανθρώπων από τις εστίες τους, από τους οποίους οι 3.939 έχουν ήδη φύγει.

Το πιο ζεστό καλοκαίρι στην ιστορία της χώρας

Το περσινό καλοκαίρι στην Ιαπωνία ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς λόγω της κλιματικής αλλαγής έχει αυξηθεί η θερμοκρασία σε όλο τον κόσμο.

Ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών στην Ιαπωνία είχε μειωθεί μετά την κορύφωσή του τη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, αν και το 2023 καταγράφηκαν στο αρχιπέλαγος περίπου 1.300, κυρίως την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου, όταν ο αέρας είναι ξηρός και οι άνεμοι εντείνονται.

Στο Οφουνάτο η βροχόπτωση έφτασε μόλις τα 2,5 χιλιοστά τον Φεβρουάριο, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 4,4 χιλιοστών το 1967, πολύ κάτω από τον κανονικό μέσο όρο των 41 χιλιοστών.

Από την προηγούμενη Παρασκευή «δεν έχει βρέξει ούτε λίγο, δηλαδή καθόλου» στο Οφουνάτο, δήλωσε αξιωματούχος της τοπικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA), το 2024 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.