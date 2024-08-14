Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Κισίντα θα εγκαταλείψει την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος και το αξίωμα

Ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα, 67 ετών, έχει πρόθεση να αποσυρθεί από την κούρσα για την ανάδειξη του ηγέτη του κόμματός του τον επόμενο μήνα, απόφαση που συνεπάγεται ότι θα εγκαταλείψει το αξίωμά του, μετέδωσαν σήμερα ιαπωνικά ΜΜΕ.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), κυρίαρχο στην ιαπωνική πολιτική σκηνή για δεκαετίες, στην εξουσία σχεδόν αδιαλείπτως από το 1945, είναι προγραμματισμένο να οργανώσει την ενδοπαραταξιακή διαδικασία για να αναδειχθεί ο ηγέτης του τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Κισίντα ενημέρωσε ανώτερα στελέχη της κυβέρνησής του για την απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν μεταξύ άλλων το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Αναμενόταν να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Ο κ. Κισίντα, που αναδείχθηκε ηγέτης του ΦΔΚ τον Οκτώβριο του 2021, είδε τη δημοτικότητά του να υφίσταται θεαματική πτώση εξαιτίας της ανόδου των τιμών, που πλήττει τα νοικοκυριά, και σειράς πολιτικοοικονομικών σκανδάλων στην παράταξή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

