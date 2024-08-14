Ο Μπλίνκεν ζητεί από το Ισραήλ να μην επαναληφθούν «προκλήσεις» όπως η προσευχή στην πλατεία των τζαμιών

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν, κάλεσε χθες Τρίτη τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αποτρέψει μελλοντικές «προκλήσεις», μετά την προσευχή ακροδεξιού υπουργού και χιλιάδων άλλων εβραίων στην Πλατεία των Τζαμιών, τοποθεσία γνωστή επίσης ως Όρος του Ναού, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

«Το γραφείου του πρωθυπουργού Νετανιάχου ανέφερε σαφώς πως οι ενέργειες του υπουργού (Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ) Μπεν Γκβιρ δεν συνάδουν με την πολιτική του Ισραήλ. Αναμένουμε από την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποτρέψει τέτοια συμβάντα στο μέλλον», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίσαν οι υπηρεσίες του, επικρίνοντας την «κατάφωρη περιφρόνηση» του ιστορικού status quo από τον υπουργό.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε νωρίτερα το γεγονός αυτό «απαράδεκτο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.