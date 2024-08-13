Ιαπωνία: Xιλιάδες ακυρώσεις σε ξενοδοχεία υπό τον φόβο «μεγασεισμού»

Το ενδεχόμενο ενός «μεγασεισμού» στην Ιαπωνία οδήγησε σε χιλιάδες ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε ζώνες, οι οποίες κρίνονται υψηλού κινδύνου, πλήττοντας τον τουριστικό τομέα εν μέσω της περιόδου του καλοκαιριού, δήλωσαν σήμερα επαγγελματίες του χώρου.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) εξέδωσε την Πέμπτη μια προειδοποίηση, έπειτα από μία σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1, που προκάλεσε τον τραυματισμό 15 ανθρώπων στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Η πιθανότητα να συμβεί ένας νέος ισχυρός σεισμός είναι υψηλότερη απ' ό,τι σε κανονικές συνθήκες, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα συμβεί με βεβαιότητα ένας σεισμός», σύμφωνα με την υπηρεσία.

Η προειδοποίηση της JMA αφορά τη "ζώνη υποβύθισης" στην τάφρο Νανκάι, που βρίσκεται μεταξύ δύο τεκτονικών πλακών του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου έχουν παραχθεί ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 8 ή 9 βαθμών, κατά το παρελθόν, κάθε έναν ή δύο αιώνες.

Στο δυτικό Κόσι, μια από τις περιοχές που θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο, τουλάχιστον 9.400 άνθρωποι ακύρωσαν τις κρατήσεις τους σε ξενοδοχεία μετά την προειδοποίηση, έγινε γνωστό από την τοπική ομοσπονδία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Οι ακυρώσεις για το διάστημα 9-18 Αυγούστου ισοδυναμούν με απώλειες ύψους 140 εκατομμυρίων γεν (περίπου 868.500 ευρώ), είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουσούμου Νισιτάμι, ένας εκπρόσωπος του κλάδου.

Η προειδοποίηση ενός μεγασεισμού συμπίπτει με τις ετήσιες διακοπές, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλοί Γιαπωνέζοι επιστρέφουν στις οικογένειές τους και επισκέπτονται τις γενέτειρές τους.

«Κανονικά, όλα τα ξενοδοχεία και τα πανδοχεία της πόλης μας θα ήταν γεμάτα αυτήν την περίοδο του έτους», σημείωσε ο Νισιτάνι.

Η προειδοποίηση αναμένεται να αρθεί την Πέμπτη, εφόσον δεν καταγραφεί καμία μη φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

«Διατηρούμε μια μικρή ελπίδα να δούμε νέες κρατήσεις να έρχονται σιγά σιγά όταν η προειδοποίηση αρθεί», τόνισε ο Νισιτάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

