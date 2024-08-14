Νέα Ζηλανδία: Εντοπίστηκε μεθαμφεταμίνη σε γλυκά που μοίραζε φιλανθρωπική οργάνωση

Γλυκά με γεύση ανανά, που περιέχουν δυνητικά θανατηφόρες ποσότητες μεθαμφεταμίνης, βρέθηκαν σε πακέτα με τρόφιμα που διαμέμει φιλανθρωπική οργάνωση στη Νέα Ζηλανδία, ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα.

«Διενεργείται έρευνα», τόνισαν οι αρχές, διευκρινίζοντας πως θεωρούν την υπόθεση «προτεραιότητα, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου για το κοινό».

Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (New Zealand Drug Foundation) υπογράμμισε από την πλευρά της πως δείγμα που εξέτασε περιείχε περίπου 3 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης — η συνηθισμένη δόση είναι 10-15 μιλιγκράμ.

Το έδεσμα εξετάστηκε όταν πολίτης είπε πως αισθάνθηκε πολύ παράξενα αφού άρχισε να το καταναλώνει, ενώ διαπίστωσε πως είχε πικρή γεύση.

Η Σάρα Χελμ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, επέμεινε στο ότι η δόση στο γλυκό είναι 300 φορές μεγαλύτερη από αυτή που παίρνουν συνήθως οι χρήστες.

«Η κατάποση τόσο μεγάλης δόσης μεθαμφεταμίνης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο», προειδοποίησε η κυρία Χελμ, παροτρύνοντας όσους έλαβαν από τη φιλανθρωπική οργάνωση δέματα με τρόφιμα που περιέχουν τέτοια γλυκά να μην τα καταναλώσουν σε καμία περίπτωση.

Τα γλυκά δωρίστηκαν ανώνυμα, σύμφωνα με την Auckland City Mission, κι είχαν περιτύλιγμα γνωστής μάρκας.

Το διεγερτικό μεθαμφεταμίνη μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως θωρακικοί πόνοι, ταχυκαρδία, παραλήρημα, απώλεια συνείδησης, σπασμούς κ.λπ., τόνισε το New Zealand Drug Foundation.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

