Η Αυστραλία και η Ιαπωνία υπέγραψαν το Σάββατο μια ιστορική συμφωνία ύψους 7 δισ. δολαρίων για την προμήθεια πολεμικών πλοίων στην Αυστραλία, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη στρατιωτική πώληση του Τόκιο μετά την άρση της απαγόρευσης εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού το 2014.

Οι υπουργοί Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς και Σιντζίρο Κοϊζούμι υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας «επιβεβαιώνοντας την κοινή δέσμευση των κυβερνήσεων της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας για την επιτυχή παράδοση» των πολεμικών πλοίων, ανέφερε ο Μαρλς σε δήλωσή του.

Η Mitsubishi Heavy Industries πρόκειται να προμηθεύσει το Βασιλικό Ναυτικό της Αυστραλίας με τρεις αναβαθμισμένες φρεγάτες πολλαπλών ρόλων της κλάσης Mogami, που θα κατασκευαστούν στην Ιαπωνία από το 2029. Οκτώ ακόμη φρεγάτες θα κατασκευαστούν στην Αυστραλία, σημειώνει το Reuters.

Η Αυστραλία σχεδιάζει να αναπτύξει τα πλοία –τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την καταδίωξη υποβρυχίων, την επίθεση σε πλοία στην επιφάνεια της θάλασσας και την παροχή αεροπορικής άμυνας– για την υπεράσπιση κρίσιμων θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών και των βόρειων προσβάσεων της στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου επεκτείνεται η στρατιωτική παρουσία της Κίνας.

Πηγή: skai.gr

