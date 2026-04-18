Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, συμπληρώνοντας πως ανυπομονεί για τη συνάντησή τους στην Κίνα.

«Ο πρόεδρος Σι είναι πολύ χαρούμενος που τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά και/ή ανοίγουν γρήγορα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Η συνάντησή μας στην Κίνα θα είναι ξεχωριστή και, ενδεχομένως, ιστορική. Ανυπομονώ να βρεθώ με τον πρόεδρο Σι. Θα επιτευχθούν πολλά!», συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, στις αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

