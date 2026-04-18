Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν ενδέχεται να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.

«Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες», κατέληξε.

Ωστόσο, λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για κάποια «αρκετά καλά νέα» αναφορικά με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Είχαμε κάποια αρκετά καλά νέα πριν από 20 λεπτά, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

«Θα μάθετε. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Είναι κάτι που βγάζει νόημα να συμβεί. Και νομίζω ότι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα συμβεί», συνέχισε όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα καλά νέα.

Παράλληλα, ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα για το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών ή διοδίων υπό την ευθύνη του Ιράν στο Ορμούζ. «Όχι. Με τίποτα. Όχι. Όχι», είπε ο Τραμπ ότα ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφο. Ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν διόδια παράλληλα με περιορισμούς. «Όχι, δεν θα υπάρχουν διόδια».

Πηγή: skai.gr

