Ούτε ζωγραφιστή δεν μπορεί να βλέπει τις μπανάνες η υπουργός της Σουηδίας για την Ισότητα των Φύλων Paulina Brandberg.

Όπως αποκάλυψε η σουηδική ταμπλόιντ Expressen κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων ότι όλα τα μέρη που συχνάζει η υπουργός είναι απαλλαγμένα από... μπανάνες - λόγω της έντονης φοβίας της για το κίτρινο αυτό φρούτο.

Σε πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είδε η Expressen το προσωπικό της Brandberg ζητά να αφαιρεθούν τυχόν μπανάνες που μπορεί να υπάρχουν πριν από τις επίσημες επισκέψεις.

«Η Paulina Brandberg έχει ισχυρή αλλεργία στις μπανάνες, επομένως θα εκτιμούσαμε να μην υπάρχουν μπανάνες στις περιοχές όπου θα μείνει», αναφέρει ένα από τα email του υπουργείου που απευθύνονται στη Νορβηγική Δικαιοσύνη πριν από ένα VIP γεύμα.

«Είναι ένα είδος αλλεργίας, θα μπορούσατε να πείτε», είπε η Brandberg στην Expressen την Τετάρτη και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι κάτι για το οποίο λαμβάνω επαγγελματική βοήθεια».

Ένα άλλο email από την ομάδα της Brandberg που στάλθηκε σε ένα διοικητικό συμβούλιο της κομητείας ανέφερε ότι «δεν επιτρέπονται μπανάνες στις εγκαταστάσεις».

Σε μια ακόμη προειδοποίηση, το επιτελείο της είπε στον πρόεδρο του σουηδικού κοινοβουλίου Andreas Norlén ότι δεν πρέπει να υπάρχουν «ίχνη από μπανάνες » στους χώρους που θα βρισκόταν η Brandberg κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης.

Η ίδια η υπουργός παραδέχτηκε ότι είχε φοβία με τις μπανάνες σε πολλές αναρτήσεις της στο X το 2020, οι οποίες φαίνεται να έχουν διαγραφεί αφότου έγινε γνωστή η είδηση για τη φοβία της αυτή.

«Έχω φοβία με τις μπανάνες», έγραψε η Brandberg σε μια ανάρτηση στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ σε μια άλλη στις 6 Αυγούστου 2020 είπε ότι είναι η «πιο τρελή φοβία του κόσμου». Η μπανανοφοβία δεν είναι μια κοινή πάθηση αλλά οι φόβοι για το φαγητό κατηγοριοποιούνται ως συγκεκριμένες, μεμονωμένες φοβίες, σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων.

Πηγή: skai.gr

