Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα καταθέσει στις 2 Δεκεμβρίου στη δίκη για τις εις βάρος του κατηγορίες για διαφθορά, καθώς χθες το δικαστήριο απέρριψε αίτημά του για νέα αναβολή, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο πολιτικός αναλυτής Αμίτ Σεγκάλ, που θεωρείται άνθρωπος του στενού περιβάλλοντος Νετανιάχου, μετέδωσε την είδηση στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, χωρίς να αναφέρει τις πηγές του. Όπως είπε ο Σεγκάλ, ο πρωθυπουργός δεν θα προσπαθήσει για ακόμη μια φορά να αναβάλει την κατάθεσή του.

Η ομάδα υπεράσπισης του Νετανιάχου ζήτησε νέα αναβολή, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να προετοιμαστεί για κατάθεση, η οποία θα ξεκινήσει στις 2 Δεκεμβρίου, λόγω χρονικών πιέσεων για τη διαχείριση του πολυμέτωπου πολέμου που βρίσκεται η χώρα.

Το δικαστήριο έκρινε, ωστόσο, ότι έδωσε στον Νετανιάχου μεγάλο χρονικό διάστημα για την προετοιμασία της κατάθεσης όταν όρισε την ημερομηνία τον Ιούλιο και τόνισε «δεν πειστήκαμε ότι συνέβη κάποια ουσιαστική αλλαγή των περιστάσεων που θα δικαιολογούσε μια αλλαγή στην ημερομηνία που ορίσαμε στην (αρχική) απόφασή μας».

Στον πρωθυπουργό απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Ιανουάριο του 2020 για απάτη και απιστία σε δύο υποθέσεις και δωροδοκία, απάτη και απιστία σε μια τρίτη υπόθεση, και η δίκη ξεκίνησε τον Μάιο εκείνου του έτους.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αρνείται όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ βίωνε μήνες διαδηλώσεων κατά μιας δικαστικής μεταρρύθμισης που προωθούσε η ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ, που ανήλθε στην εξουσία τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι έντονες και επίμονες αντιδράσεις κατά της μεταρρύθμισης προέρχονταν από πολλά διαφορετικά τμήματα της ισραηλινής κοινωνίας - πολίτες, δικαστές, στρατιωτικοί, μεταξύ άλλων.

Πολλοί κατηγόρησαν τον Νετανιάχου ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη δικαστική μεταρρύθμιση για να μετριάσει τις συνέπειες τυχόν καταδικαστικής εναντίον του απόφασης στην υπόθεση που εκκρεμεί εναντίον του.

Οι μεγάλες διαδηλώσεις και οι αντιδράσεις κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης πάγωσαν λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που βρίσκεται το Ισραήλ εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

