Έχουν ξεπεράσει τους 100 (104) οι ασθενείς που έχουν αρρωστήσει έπειτα από κατανάλωση McDonald's στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους υγείας.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανέφερε σε ενημέρωσή του την Τετάρτη ότι 34 άτομα νοσηλεύτηκαν αφού εντοπίστηκε E.coli σε ψιλοκομμένα κρεμμύδια που εμπεριέχονταν σε μερικά McDonald's Quarter Pounder στην Αμερική. Επίσης, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, τον Οκτώβριο.

Ο προμηθευτής της McDonald's, Taylor Farms προχώρησε στην ανάκληση των κρεμμυδιών τον Οκτώβριο αφού το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ανακοίνωσε ότι το βακτήριο E.coli που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά στομαχικά προβλήματα - βρισκόταν κατά πάσα πιθανότητα στα κρεμμύδια.

Σύμφωνα με το CDC, οι άνθρωποι άρχισαν να αρρωσταίνουν μεταξύ 12 Σεπτεμβρίου έως 21 Οκτωβρίου.

Τα κρεμμύδια διανεμήθηκαν απευθείας σε πολλές δυτικές και μεσοδυτικές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των Κολοράντο, Αϊόβα και Κάνσας. Επίσης, ασθενείς εντοπίστηκαν στην Οκλαχόμα, το Αϊντάχο και το Νέο Μεξικό.

Από αυτούς που αρρώστησαν, τέσσερα άτομα ανέπτυξαν αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS) - μια σπάνια πάθηση των νεφρών που μπορεί να βλάψει τα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ανέφερε ότι οι δοκιμές στα δείγματα συνεχίζονται, προσθέτοντας ότι είχε προχωρήσει σε ορισμένες επιτόπιες επιθεωρήσεις και είχε ολοκληρώσει την έρευνά της.

Στην ενημέρωση του FDA, αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν ότι συνεχίζουν να συνεργάζονται με τον προμηθευτή τροφίμων και τους πελάτες τους.

«Αυτή τη στιγμή, δε φαίνεται να υπάρχει συνεχής ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίμων που σχετίζεται με αυτό το ξέσπασμα στα εστιατόρια McDonald's», ανέφερε η ενημέρωση.

Πρόσθεσε ότι είναι «απίθανο» τα κρεμμύδια που ανακλήθηκαν να «πωλήθηκαν σε παντοπωλεία ή απευθείας σε καταναλωτές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.