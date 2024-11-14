Μάνσον: Στη δημοσιότητα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ομολογεί επιπλέον φόνους

Σε μια νέα σοκαριστική ηχογράφηση ο διαβόητος εγκληματίας Τσαρλς Μάνσον φαίνεται να παραδέχεται ότι έκανε περισσότερους φόνους από όσους ήταν γνωστοί μέχρι σήμερα. Οι οπαδοί της «ιδιότυπης αίρεσης» του Μάνσον, γνωστοί ως «οικογένεια Μάνσον», σκότωσαν εννέα ανθρώπους το 1969.



Ο Μάνσον σχεδίασε τις δολοφονίες με την ελπίδα ότι θα ξεκινούσαν έναν φυλετικό πόλεμο.



Σε ηχητικό που κυκλοφόρησε πρόσφατα ενώ ήταν στη φυλακή και εμφανίστηκε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο Μάνσον δείχνει να μιλά για άγνωστες στο παρελθόν δολοφονίες.



«Βλέπετε, υπάρχει ένα ολόκληρο μέρος της ζωής μου για το οποίο κανείς δεν ξέρει», ακούγεται να λέει ο Μάνσον σε μια από τις κασέτες, που εμφανίζονται σε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ που τιτλοφορείται «Making Manson».

«Θα σας σκότωνα όλους αν είχα την ευκαιρία» δηλώνει ψυχρά.



«Έζησα στο Μεξικό για λίγο. Πήγα στο Ακαπούλκο, έκλεψα μερικά αυτοκίνητα. Απλώς έμπλεξα σε πράγματα πολύ πάνω από εμένα, φίλε... Συμμετείχα σε μερικές δολοφονίες. Άφησα το (πιστόλι) 357 Magnum μου στην Πόλη του Μεξικού και μερικούς νεκρούς στην παραλία».



Στο ντοκιμαντέρ παίρνονται συνεντεύξεις από συνεργάτες του Μάνσον, καθώς και ο Φιλ Κάουφμαν που βρισκόταν στο κελί μαζί του.



«Ο Τσάρλι ήταν πολύ καλός στο να είναι κακός και να μην το δείχνει», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κάουφμαν στο teaser της σειράς ντοκιμαντέρ.



«Οτιδήποτε παρεμπόδιζε το σχέδιό του εκείνη την εποχή, το συνέτριβε αλλά το έκανε με βελούδινα γάντια».



Στη σειρά, ο Μάνσον «διηγείται τα πρώτα εγκλήματα που οδήγησαν στο δολοφονικό μπαράζ του καλοκαιριού του '69», σύμφωνα με το συνδρομητικό δίκτυο Peacock.





Η «οικογένεια Μάνσον» σκότωσε εννέα ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της αγαπημένης ηθοποιού του Χόλιγουντ Σάρον Τέιτ, συζύγου του Ρομάν Πολάνσκι, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.



Μία από τις νεαρές οπαδούς του Μάνσον, η Σούζαν Άτκινς, μαχαίρωσε την Τέιτ μέχρι θανάτου και έγραψε το «PIG» (ΓΟΥΡΟΥΝΙ) στην εξώπορτα του σπιτιού χρησιμοποιώντας το αίμα της ηθοποιού.



Άλλα τέσσερα άτομα στο σπίτι της Τέιτ μαχαιρώθηκαν βάναυσα μέχρι θανάτου. Την επόμενη μέρα, ένα πλούσιο ζευγάρι στο Λος Άντζελες, ο Λένο και η Ρόζμαρι ΛεΜπιάνκα, επίσης δολοφονήθηκαν. Οι δολοφονίες έγιναν γνωστές συλλογικά ως δολοφονίες Τέιτ – ΛεΜπιάνκα.



Παράλληλα, ο Ντόναλντ Σι, ένας κασκαντέρ του Χόλιγουντ και ο Γκάρι Χίνμαν, ένας γνωστός των θυμάτων, σκοτώθηκαν από μέλη της «οικογένειας Μάνσον».



Ο Μάνσον δεν βρισκόταν στον τόπο των φόνων, ωστόσο καταδικάστηκε για φόνο επειδή κατεύθυνε τους οπαδούς του σε επτά από τις δολοφονίες. «Έδωσε τέλος στην εποχή (της αθωότητας) των ‘60s» τονίζεται στο ντοκιμαντέρ.



Πέθανε από φυσικά αίτια στη φυλακή το 2017.

