Η υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της Ουκρανίας

Με φίλους σαν κι αυτούς, τι να τους κάνεις τους εχθρούς; «Υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο θέμα των εδαφών, χωρίς σαφήνεια στις εγγυήσεις ασφαλείας», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το Der Spiegel.

Ο Μακρόν προειδοποίησε για έναν «μεγάλο κίνδυνο», καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει την αποστολή της να τερματίσει τον πόλεμο και να διαπραγματευτεί παραχωρήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Όμως οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να εξετάσουν πρώτα τα δικά τους λάθη πριν ρίξουν τόσο βαριές κατηγορίες. Πώς εξηγεί, για παράδειγμα, ο Μακρόν ότι η Γαλλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικής ενέργειας στην Ευρώπη; Και αυτό όχι πριν από το 2022 ή το 2014, τις χρονιές που ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε τις παράνομες εισβολές του στην Ουκρανία, αλλά έως τον Αύγουστο.

Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Οι ηγέτες προσφέρουν την «ακλόνητη δέσμευση και αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία». Στη θεωρία. Στην πράξη, η ήπειρος συχνά αδυνατεί να συμφωνήσει, πόσο μάλλον να δράσει, για να κάνει τις επιλογές και τις θυσίες που απαιτούνται για να στηρίξει τον γείτονά της.

Τόσο ο Μερτς όσο και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησαν την Παρασκευή από τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ να μην μπλοκάρει το σχέδιο της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας το επόμενο έτος.

Ο Ντε Βέβερ ανησυχεί ότι η Ένωση «υποτιμά» τις συνέπειες που θα έχει η κατάσχεση περίπου 140 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας στη βελγική εφημερίδα La Libre, ο Ντε Βέβερ είπε: «Η Μόσχα μας έκανε σαφές ότι αν κατασχεθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, το Βέλγιο και εγώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για πάντα τις συνέπειες».

Και πρόσθεσε: «Ποιος πιστεύει πραγματικά ότι η Ρωσία θα χάσει από την Ουκρανία; Είναι μύθος, απόλυτη αυταπάτη. Δεν είναι καν επιθυμητό να χάσει, γιατί τότε θα επικρατήσει αστάθεια σε μια χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα».

Ακόμη και συγκρίνοντάς το με όλες τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Πούτιν, αυτή η άποψη παραμένει εξαιρετικά κυνική.

Αν ο πόλεμος επεκταθεί, η Ευρώπη θα βρεθεί στο στόχαστρο της Μόσχας. Αυτό κάνει ακόμη πιο παράξενη την τάση των Ευρωπαίων να ηθικολογούν για τις κινήσεις της Ουάσινγκτον. Η ΕΕ μόλις τώρα ετοιμάζεται να εγκρίνει μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου, που θα ξεκινήσει το 2027.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές χώρες στρέφονταν προς την Ινδία για ενεργειακό εφοδιασμό, παρακάμπτοντας την «ενοχλητική αλήθεια» ότι μεγάλο μέρος του ρωσικού αργού πετρελαίου περνούσε από τα ινδικά διυλιστήρια. Στους πρώτους εννέα μήνες του 2024, οι εισαγωγές από αυτά τα διυλιστήρια αυξήθηκαν κατά 20%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την κακή συνήθεια να αντιμετωπίζει τους συμμάχους λιγότερο φιλικά από τους αντιπάλους του. Αλλά κατανοεί επίσης τη σκληρή πραγματικότητα του πώς ασκείται η ισχύς.

Τα λόγια είναι φθηνά και οι Ευρωπαίοι είναι πλούσιοι. Μπορούν να κάνουν περισσότερα.



Πηγή: The Washington Post

