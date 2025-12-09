Το Βουλγαρικό Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε ένα ολοκαίνουργιο πλοίο για πρώτη φορά τα τελευταία 100 χρόνια, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ατανάς Ζαπριάνοφ στη Βάρνα, όπου συμμετείχε στη στρατιωτική τελετή της επίσημης έπαρσης της σημαίας του Ναυτικού στο νεοαποκτηθέν περιπολικό σκάφος πολλαπλών ρόλων Hrabri.

Ο Ζαπριάνοφ δήλωσε ότι ενώ πριν από έναν αιώνα, το πλοίο που είχε παραλάβει το Πολεμικό Ναυτικό είχε ναυπηγηθεί στη Γαλλία, το Hrabri κατασκευάστηκε από τη βουλγαρική ναυπηγική εταιρία MTG Delfin. Επεσήμανε ότι με την υλοποίηση αυτού του έργου η Βουλγαρία απέδειξε ότι μπορεί να ναυπηγήσει αυτήν την κατηγορία πλοίων και ότι οι συμμαχικές χώρες έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον και ενδέχεται να κάνουν παραγγελίες για την κατασκευή παρόμοιων πλοίων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το πλοίο είναι πλήρως λειτουργικό, έχει περάσει με επιτυχία τις σχετικές δοκιμές και έχει ήδη ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η υλοποίηση έργων για τον εκσυγχρονισμό στον τομέα της άμυνας θα συνεχιστεί, τόνισε ο Ζαπριάνοφ, προσθέτοντας ότι οι εργασίες για το δεύτερο νέο περιπολικό πλοίο πολλαπλών ρόλων για τον στόλο σίγουρα θα συνεχιστούν επίσης. Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν έχουν ακόμη παρασχεθεί οικονομικοί πόροι για την εμβάθυνση της ναυτικής βάσης στη Βάρνα και σημείωσε ότι ορισμένα από τα έργα που υλοποιούνται με εθνικούς πόρους πιθανότατα θα αποτελέσουν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης.

Ο Ζαπριάνοφ δήλωσε επίσης ότι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη με το Βέλγιο και την Ολλανδία για την απόκτηση από τη Βουλγαρία επτά μεταχειρισμένων ναρκοθηρευτικών.

"Η σημερινή μέρα είναι γεμάτη συναισθήματα, αλλά από αύριο έρχεται η τεράστια ευθύνη του πληρώματος, το οποίο πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στον εξοπλισμό του Hrabri και στην τελειοποίηση των νέων συστημάτων", δήλωσε ο αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Μελί Εφτίμοφ. Επεσήμανε ότι το νέο πλοίο αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες του στόλου, αλλά και τις ευθύνες του. Η γεωπολιτική σημασία της Μαύρης Θάλασσας μεγαλώνει και ο βουλγαρικός στρατός χρειάζεται νέες δυνατότητες, επεσήμανε.

Ο υποναύαρχος Κίριλ Μιχαήλοφ δήλωσε ότι το Βουλγαρικό Πολεμικό Ναυτικό θα έχει πλέον ένα πλοίο με ικανότητα μεταφοράς ενός ελικοπτέρου ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών. "Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα για τους ναύτες που Πολεμικού Ναυτικού και θέτει νέα καθήκοντα γι' αυτούς, καθώς οι πιλότοι του Πολεμικού Ναυτικού πρέπει να μάθουν την προσγείωση στο κατάστρωμα, να χρησιμοποιούν τις μαχητικές δυνατότητες του πλοίου και των ελικοπτέρων ως ένα ενιαίο σύστημα", είπε.

