Η κυβέρνηση του Μπενίν αναγνώρισε σήμερα τη συμβολή της γειτονικής Νιγηρίας στην αποτροπή πραξικοπήματος την Κυριακή, όταν στρατιωτικοί αποπειράθηκαν να συλλάβουν τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν.

Οι επίδοξοι πραξικοπηματίες αιχμαλώτισαν προσωρινά τον επικεφαλής της Εθνοφρουράς και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι οποίοι απελευθερώθηκαν σήμερα, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργικού συμβουλίου.

Η Νιγηρία είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι έστειλε μαχητικά αεροσκάφη και χερσαίες δυνάμεις στη μικρή γειτονική της χώρα προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στο Μπενίν, το οποίο αποτελεί εμπορικό κόμβο στη Δυτική Αφρική και αγωνίζεται να πατάξει τη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων.

Η πρώτη στρατιωτική επέμβαση της Νιγηρίας σε άλλη χώρα εδώ σχεδόν μια δεκαετία υποκινήθηκε από την ανησυχία ότι ένα εχθρικό καθεστώς θα καταλάμβανε την εξουσία στη γειτονική χώρα και ενδεχομένως η βία να εξαπλωνόταν πέρα από τα σύνορα, επισημαίνουν αναλυτές.

Η προηγούμενη επέμβαση νιγηριανών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό ήταν το 2017 στην Γκάμπια, όπου ο τότε πρόεδρος Γιάγια Τζάμε αρνήθηκε να εγκαταλείψει την εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές. Η στρατιωτική δύναμη που αναπτύχθηκε στην Γκάμπια δεν ενεπλάκη σε συγκρούσεις, καθώς ο Τζάμε συνθηκολόγησε γρήγορα.

Πηγή: skai.gr

