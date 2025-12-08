Επιτροπή του ΟΗΕ κάλεσε τη Δευτέρα τη Βρετανία και τον Μαυρίκιο να μην επικυρώσουν μια συμφωνία που επιδιώκει να διευθετήσει το μέλλον των Νήσων Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό, λέγοντας ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο να διαιωνίσει μακροχρόνιες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των κατοίκων του Τσάγκος.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε τον Μάιο μετά από χρόνια συνομιλιών, παραχωρεί την κυριαρχία των νησιών στον Μαυρίκιο, επιτρέποντας παράλληλα στη Βρετανία να διατηρήσει τον έλεγχο της στρατηγικά σημαντικής αεροπορικής βάσης ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου στο μεγαλύτερο νησί, το Ντιέγκο Γκαρσία, βάσει μακροπρόθεσμης μίσθωσης.

Έως και 2.000 κάτοικοι του Τσαγκόσι εκδιώχθηκαν βίαια από το αρχιπέλαγος τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Πολλοί κατέληξαν στη Βρετανία και κάποιοι έχουν επιδιώξει το δικαίωμα επιστροφής.

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, η οποία συνεδρίασε στη Γενεύη αυτόν τον μήνα, δήλωσε ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι η συμφωνία «εμποδίζει ρητά την επιστροφή του λαού Τσαγκόσια στις προγονικές του γαίες στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία».

Εξέφρασε επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι η συμφωνία δεν αναγνώρισε επίσημα τις αδικίες του παρελθόντος, δεν παρείχε πλήρη αποκατάσταση για τις ζημιές ούτε επέτρεπε στα νησιά να διατηρήσουν την ξεχωριστή πολιτιστική τους κληρονομιά.

«Η απόφαση είναι πολύ ελπιδοφόρα. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να πιέζουμε, να αγωνιζόμαστε και να συνεργαζόμαστε», δήλωσε η Μπερτρίς Πόμπε, Βρετανίδα από το Τσαγκόσι που υπέβαλε την καταγγελία στον ΟΗΕ.

Η Βρετανία και ο Μαυρίκιος, μαζί με περίπου 180 άλλα κράτη, είναι συμβαλλόμενα μέρη της νομικά δεσμευτικής Σύμβασης του 1965 για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών.

«Αναγνωρίζουμε τη σημασία των νησιών για τους κατοίκους του Τσαγκόσι», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

«Σύμφωνα με τη συνθήκη, ο Μαυρίκιος θα μπορεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης σε νησιά εκτός του Ντιέγκο Γκαρσία, και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί ξεχωριστά να υποστηρίξει επισκέψεις σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στο αρχιπέλαγος, συμπεριλαμβανομένου του Ντιέγκο Γκαρσία».

Το Παγκόσμιο Δικαστήριο κάλεσε τη Βρετανία το 2019 να επιστρέψει τα νησιά στον Μαυρίκιο. Το Λονδίνο έκτοτε αναγνώρισε ότι η απομάκρυνση των Τσαγκόσιων ήταν «βαθιά λανθασμένη και λυπηρή».

Η επιτροπή εξέδωσε την απόφαση στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο συζητά επείγοντα θέματα για τον περιορισμό των παραβιάσεων των συνθηκών και την αποτροπή της κλιμάκωσής τους σε συγκρούσεις.

Προτρέπει τα μέρη να «συνεχίσουν να συνεργάζονται για να τερματίσουν τη βλάβη που υφίσταται ο λαός του Τσαγκόσι και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του».

