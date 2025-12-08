Η υποστήριξη της Ουκρανίας και η αύξηση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας είναι οι δύο κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως ενημέρωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τους ηγέτες που συμμετείχαν στη σημερινή συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθύμων», παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Όλοι γνωρίζουμε τι διακυβεύεται και γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης θα βοηθήσει στην επιβίωση της Ουκρανίας και αποτελεί κρίσιμο βήμα της ευρωπαϊκής άμυνας», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας «Χ». Τόνισε ακόμη ότι σε συνεργασία με τους συμμάχους της, η Ευρώπη διαθέτει τα μέσα και τη βούληση να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας τον «οξύ αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κυρώσεων στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας».

Αναφερόμενη στην πρόταση της Επιτροπής για το Δάνειο Αποζημιώσεων, η Φον ντερ Λάιεν παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο εγχείρημα, υπογράμμισε όμως ότι αυξάνει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία. «Η πρόταση αξιοποιεί τα ταμειακά υπόλοιπα που παράγονται από τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα ποσά θα χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις. Όσο περισσότερο ο Πούτιν συνεχίζει τον πόλεμό του, χύνει αίμα, αφαιρεί ζωές και καταστρέφει ουκρανικές υποδομές, τόσο υψηλότερο θα είναι το κόστος για τη Ρωσία».

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα, τόνισε ότι «είναι δική μας ευθύνη». «Προχωράμε με ταχύ ρυθμό στην εφαρμογή του οδικού χάρτη ετοιμότητάς μας, στην στρατιωτική κινητικότητα και στις πανευρωπαϊκές ναυαρχίδες στον τομέα της άμυνας. Καθώς εξετάζουμε ακόμη τα σχέδια SAFE που λάβαμε από τα κράτη μέλη, η Ουκρανία περιλαμβάνεται σε 15 από τα 19 που υποβλήθηκαν. Δεν πρόκειται μόνο για χρηματοδότηση - η Ουκρανία παίρνει σκληρά μαθήματα στο πεδίο της μάχης κι' εμείς μαθαίνουμε από αυτά. Ενσωματώνοντας τις αμυντικές μας βιομηχανικές βάσεις, χτίζουμε μια ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα για σήμερα και για το μέλλον», τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής.

Τέλος, σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη, η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει: «Καθώς η Ουκρανία συμμετέχει σε γνήσιες διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη, η Ρωσία εξαπατά επανειλημμένα και καθυστερεί. Χλευάζει τη διπλωματία και αυξάνει τις επιθέσεις, ενώ προσποιείται ότι επιδιώκει την ειρήνη» και καταλήγει λέγοντας: «ο βάναυσος πόλεμος της Ρωσίας προσπάθησε να μας διχάσει, αλλά πέτυχε το αντίθετο. Οι δεσμοί μας είναι ισχυρότεροι από ποτέ. Δεν μας δεσμεύουν μόνο τα αμυντικά συμφέροντα, αλλά και οι κοινές μας αξίες. Έτσι θα συνεχίσουμε: ενωμένοι, στηρίζοντας την Ουκρανία και υπερασπιζόμενοι την Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.