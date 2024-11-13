Ο Τζον Θουν εξελέγη επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία

O Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Θουν εξελέγη την Τετάρτη στη θέση του ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία για τα επόμενα δύο χρόνια υπό τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αντικαθιστώντας τον Μιτς ΜακΚόνελ που θα παραιτηθεί τον Ιανουάριο, δήλωσε πηγή στο Reuters.

Ο Τζον Θουν εξελέγη κατά τη δεύτερη ψηφοφορία με 29 ψήφους υπέρ έναντι 24 κατά.

Η κούρσα για τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία οδηγήθηκε σε δεύτερη ψηφοφορία αφού κανένας από τους τρεις υποψήφιους δεν κατάφερε να κερδίσει οριστικά κατά τον πρώτο γύρο. Οι Ρεπουμπλικανόι γερουσιαστές τζον Κορνιν (Τέξας) και Τζον Θουν (Νότια Ντακότα) προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο, ενώ ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ (Φλόριντα) πήρε τις λιγότερες ψήφους και αποκλείστηκε, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.

Πηγή: skai.gr

