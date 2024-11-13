Παρίσι: Φόβοι για αντισημιτικά επεισόδια στο Nations League

Θα είναι το πιο «δύσκολο» παιχνίδι της χρονιάς, εκτιμούν πηγές της αστυνομίας στο γαλλικό δίκτυο BFMTV. Μία εβδομάδα μετά τα άγρια επεισόδια στο Άμστερνταμ με στόχο οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ που παρακολούθησαν τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας τους απέναντι στον Άγιαξ, το Ισραήλ καλείται να αντιμετωπίσει τη Γαλλία στο Παρίσι για το Nations League, την πιο σημαντική ποδοσφαιρική διοργάνωση της χρονιάς σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη το βράδυ στις 20.45, τοπική ώρα.



Περίπου 4.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Από αυτούς, οι 1.600 θα έχουν λάβει θέση μέσα στο αχανές Stade de France. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα, καθώς στην εξέδρα των επισήμων θα βρίσκεται και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, θέλοντας να στείλει το δικό του «μήνυμα αλληλεγγύης και αδελφοσύνης» σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο και για πιθανή επίσκεψη του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ, αλλά και του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί στο Stade de France.

«Η Γαλλία δεν υποχωρεί»

Ήδη την περασμένη Παρασκευή, μόλις λίγες ώρες μετά τα επεισόδια στο Άμστερνταμ με δεκάδες τραυματίες, ο συντηρητικός υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Μπρουνό Ρεταγιό, με μήνυμά του στην πλατφόρμα X, είχε απορρίψει κάθε σκέψη να αναβληθεί ο αγώνας για λόγους ασφαλείας. «Δεν δέχομαι κάτι τέτοιο, η Γαλλία δεν υποχωρεί» ανέφερε ο Ρεταγιό. «Θα ήταν ωσάν να συνθηκολογούσαμε απέναντι στις απειλές και στον αντισημιτισμό».



Υπό φυσιολογικές συνθήκες τα μέτρα ασφαλείας με τη συμμετοχή χιλιάδων αστυνομικών εντός και εκτός γηπέδου θα είχαν θεωρηθεί μάλλον υπερβολικά για έναν αγώνα ποδοσφαίρου, καθώς δεν αναμένονται περισσότεροι από 20.000 θεατές στο Stade de France.΄Όμως οι αρχές δεν θέλουν να το διακινδυνεύσουν μετά τα έκτροπα του Άμστερνταμ. Όπως δηλώνει ο διοικητής της αστυνομίας Λωράν Νουνιέζ στο BFMTV, «διαθέτουμε τα μέσα για να αποτρέψουμε κάθε διατάραξη της δημόσιας τάξης, μέσα στο γήπεδο, έξω από αυτό, καθώς επίσης και κατά την προσέλευση και αποχώρηση των θεατών».

Αμφιλεγόμενη «ταξιδιωτική οδηγία»

Την ίδια στιγμή, όπως αποκαλύπτει η ισραηλινή εφημερίδα «Χααρέτζ», το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ καλεί τους πολίτες της χώρας να είναι «προσεκτικοί» στο εξωτερικό, αλλά και να αποφεύγουν «αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχουν Ισραηλινοί αθλητές ή καλλιτέχνες». Η οδηγία αφορά ξεκάθαρα και τη διοργάνωση του Nations League. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι αρνούνται να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις για ενδεχόμενα επεισόδια.



Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ίσραελ Χαγιόμ» τουλάχιστον 300 φίλαθλοι και φιλοϊσραηλινοί ακτιβιστές θα προσέλθουν στο γήπεδο την Πέμπτη, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τη Γαλλία. «Θα δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε και δεν υποχωρούμε απέναντι στους εξτρεμιστές» δηλώνει στην εφημερίδα η ακτιβίστρια Μέλανι Πάουλι Γκέις. Από την πλευρά του ο Ισραηλινός βουλευτής Γιόσι Ταιέμπ, ο οποίος κατάγεται από τη Γαλλία, δηλώνει στην εφημερίδα «Μααρίβ»: «Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλίας, αλλά είναι τρελό να κρύβουμε ισραηλινά εθνικά σύμβολα εν έτει 2024 και να αποφεύγουμε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να κρυβόμαστε».



Πάντως, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η Γαλλία απέδειξε ότι μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των Ισραηλινών αθλητών. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, τη φύλαξη της ισραηλινής αποστολής είχαν αναλάβει ειδικές δυνάμεις ασφαλείας της γαλλικής αστυνομίας. Κάτι παρόμοιο θα συμβεί και το βράδυ της Πέμπτης, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα στο Stade de France.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

