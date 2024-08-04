Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι εκτόξευσε «δεκάδες» ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα και εν είδει αντιποίνων για τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

«Η Ισλαμική Αντίσταση συμπεριέλαβε τον οικισμό Μπέιτ Χιλέλ (στο βόρειο Ισραήλ) στον κατάλογο των στόχων της και τον βομβάρδισε για πρώτη φορά με δεκάδες ρουκέτες», αναφέρει η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότερες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

