Kοινή δήλωση επτά ευρωπαϊκών χωρών για την κατάσταση στη Βενεζουέλα

«Mε πρωτοβουλία της Ιταλίας και της Γαλλίας συντάχθηκε κοινή δήλωση για την κατάσταση στην Βενεζουέλα, την οποία υπογράφουν, επίσης, ο Γερμανός Καγκελάριος, οι πρωθυπουργοί της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας και εκείνος της Ισπανίας» όπως αναφέρει ανακοινωθέν της κυβέρνησης της Ρώμης.

Αναλυτικότερα, στην κοινή αυτή δήλωση υπογραμμίζεται:

«Εκφράζουμε μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση στην Βενεζουέλα, μετά τις προεδρικές εκλογές της περασμένης Κυριακής. Ζητάμε από τις αρχές της χώρας αυτής να δημοσιοποιήσουν άμεσα όλους τους εκλογικούς καταλόγους, προς εγγύηση της πλήρους διαφάνειας και ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας. Η αντιπολίτευση αναφέρει ότι συνέθεσε και δημοσιοποίησε πάνω από το 80% των εκλογικών καταλόγων, σε κάθε εκλογικό τμήμα. Η επαλήθευση αυτή είναι βασικής σημασίας, για την αναγνώριση της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας.

Τα δικαιώματα όλων του πολιτών της Βενεζουέλας, ιδίως των πολιτικών ηγετών, πρέπει να τύχουν σεβασμού, κατά την διαδικασία αυτή. Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε σύλληψη ή απειλή σε βάρος τους.

Η βούληση του λαού της Βενεζουέλας, έτσι όπως και το δικαίωμά του να διαμαρτύρεται και να συναθροίζεται ειρηνικά, πρέπει να τύχουν σεβασμού».

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά την όλη κατάσταση, μαζί με τους εταίρους μας, και να στηρίζουμε την έκκληση του λαού της Βενεζουέλας για δημοκρατία και ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

