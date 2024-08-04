Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από την κατάρρευση κτιρίου στο Κάιρο

Πενταώροφο κτίριο στη συνοικία Σούμπρα του Καΐρου κατέρρευσε χθες Σάββατο, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι επτά να τραυματιστούν, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι ομάδες διάσωσης έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο και αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Ο κυβερνήτης Ιμπραχίμ Σάμπερ διέταξε για προληπτικούς λόγους την εκκένωση των γειτονικών κτιρίων, ενώ συγκροτήθηκε επιτροπή μηχανικών για να διερευνήσει τα αίτια της κατάρρευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, το κτίριο κατέρρευσε επειδή ένοικος γκρέμισε εσωτερικό τοίχο σε διαμέρισμα του ισογείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

