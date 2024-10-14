Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το σχολείο επλήγη από οβίδες του ισραηλινού πυροβολικού, με απολογισμό 15 νεκρούς και 50 τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ, συμπληρώνοντας ότι ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι «εξετάζουν τις αναφορές» για το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

