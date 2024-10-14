Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους

«Το σχολείο επλήγη από οβίδες του ισραηλινού πυροβολικού, με απολογισμό 15 νεκρούς και 50 τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Τουλάχιστον 15 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το σχολείο επλήγη από οβίδες του ισραηλινού πυροβολικού, με απολογισμό 15 νεκρούς και 50 τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ, συμπληρώνοντας ότι ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι «εξετάζουν τις αναφορές» για το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ πλήγματα Λωρίδα της Γάζας Νεκροί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark