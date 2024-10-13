Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε σήμερα ότι μια ενισχυμένη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA) για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων είναι εφικτή καθώς η χώρα του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

«Αύριο θα είναι σημαντικό να... διορθωθεί ο μηχανισμός CEFTA», δήλωσε σε συνέντευξή του ενόψει της συνόδου κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια που θα φιλοξενηθεί στη Γερμανία αύριο Δευτέρα από τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Ο Σολτς θα συνομιλήσει με ηγέτες από την Αλβανία, τη Βοσνία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία στη δέκατη από τις λεγόμενες διαπραγματεύσεις της Διαδικασίας του Βερολίνου που ξεκίνησαν το 2014 με σκοπό την ενσωμάτωση της περιοχής σε πιο συμβατές με την ΕΕ πολιτικές.

Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ συγκέντρωσε ομολόγους από τις έξι χώρες την περασμένη εβδομάδα και σημείωσε πρόοδο προς τη γεφύρωση ρηγμάτων μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου, είπε στο X.

Εκτός από την ευκολότερη μετακίνηση ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών, η Μπέρμποκ τόνισε την προοπτική ενίσχυσης των ταξιδιωτικών ρυθμίσεων για νέους και καλύτερης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Στόχος της ΕΕ είναι να δώσει μεγαλύτερη σταθερότητα σε μια περιοχή που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εντάσεις μετά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας τη δεκαετία του 1990.

Το ευρωπαϊκό μπλοκ θέλει επίσης να εμποδίσει τη Μόσχα να αποκτήσει πρόσβαση στην περιοχή προκαλώντας προβλήματα στη νοτιοανατολική πλευρά της Ένωσης.

Σε θέματα μετανάστευσης, ο Ράμα, ο οποίος τόνισε ότι σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία το 2025, είπε ότι η Αλβανία κατέληξε σε συμφωνία με την Ιταλία για την υποδοχή προσφύγων που φτάνουν εκεί σε κέντρα υποδοχής, για να βοηθήσει στον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης στην ΕΕ.

Ερωτηθείς αν μια τέτοια συμφωνία είναι επίσης δυνατή με τη Γερμανία, είπε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει αρκετή χωρητικότητα.

«Η Γερμανία πρέπει να βρει άλλον εταίρο», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

