Συνελήφθη ένοπλος κοντά σε συγκέντρωση του Τραμπ στην Καλιφόρνια

Ένας άνδρας που είχε στην κατοχή του όπλα κι μια ψεύτικη άδεια εισόδου, συνελήφθη το Σάββατο έξω από συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Κοατσέλα της Καλιφόρνια, ανακοίνωσε την Κυριακή το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ρίβερσαϊντ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις οι βοηθοί το σερίφη, που βρίσκονταν σε ένα σημείο ελέγχου κοντά στη συγκέντρωση, συνέλαβαν τον 49χρονο Βέμ Μίλερ από το Λας Βέγκας, ο οποίος έφτασε με ένα μαύρο SUV.

Αργότερα τον κράτησαν σε τοπικό κέντρο κράτησης με την κατηγορία της κατοχής ενός γεμάτου πυροβόλου όπλου και ενός γεμιστήρα μεγάλης χωρητικότητας.

«Το περιστατικό αυτό δεν επηρέασε την ασφάλεια του πρώην προέδρου Τραμπ ή των συμμετεχόντων στην εκδήλωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το γραφείο του σερίφη δεν έδωσε άμεσες πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις του Μίλερ. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και αντιμετωπίζει ακρόαση στο δικαστήριο στις 2 Ιανουαρίου.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο ούτε από την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ ούτε από τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η οποία είναι επιφορτισμένη με την προστασία κορυφαίων αξιωματούχων και υποψηφίων.

