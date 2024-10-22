«Πράσινο φως» από το Ευρωκοινοβούλιο για δάνειο έως 35 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Το ευρωκοινοβούλιο έδωσε «πράσινο φως» για έκτακτο δάνειο έως 35 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο θα αποπληρωθεί από μελλοντικά έσοδα από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Με 518 ψήφους υπέρ, 56 κατά και 61 αποχές, το ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του βάναυσου πολέμου της Ρωσίας. Το δάνειο αυτό αποτελεί μέρος του πακέτου που συμφωνήθηκε σε επίπεδο G7 τον περασμένο Ιούνιο για την παροχή στήριξης έως και 50 δισ. δολαρίων (περίπου 45 δισ. ευρώ) στην Ουκρανία.

Το τελικό ποσό που θα συνεισφέρει η ΕΕ ίσως είναι χαμηλότερο από το ανώτατο ύψος των 35 δισ., ανάλογα με το μέγεθος των δανείων που θα δοθούν από τα υπόλοιπα μέλη της G7.

Ο νεοσυσταθείς «μηχανισμός συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία» θα αξιοποιήσει για τη στήριξη της Ουκρανίας μελλοντικά έσοδα από τα δεσμευμένα εντός της ΕΕ περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας.

Τα κεφάλαια αυτά θα βοηθήσουν την Ουκρανία να εξυπηρετήσει και να αποπληρώσει το δάνειο της ΜΧΣ, καθώς και τα δάνεια από άλλους εταίρους της G7. Αν και τα κεφάλαια του μηχανισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξυπηρέτηση και την αποπληρωμή δανείων, η κυβέρνηση του Κιέβου μπορεί να διαθέσει τα κεφάλαια ΜΧΣ κατά βούληση.

Τα νέα κονδύλια ΜΧΣ θα εκταμιευθούν έως το τέλος του 2025, δεδομένης της συνεχούς δέσμευσης της Ουκρανίας να διαθέτει αποτελεσματικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς, να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλους όρους σε επίπεδο εθνικών πολιτικών που θα καθοριστούν σε σχετικό μνημόνιο συνεννόησης. Επιπλέον, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που περιγράφονται στο σχέδιο για την Ουκρανία, μαζί με ειδικά μέτρα για την πρόληψη της απάτης και άλλων παρατυπιών, θα ισχύουν και για το δάνειο ΜΧΣ.

Πηγή: skai.gr

