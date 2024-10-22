Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) καλεί σήμερα τα κράτη να «εγγυώνται» την προστασία των δημοσιογράφων που εργάζονται σε θέματα που συνδέονται με τα δικαιώματα των γυναικών, με αφορμή την συμπλήρωση αυτόν τον μήνα επτά ετών από την εμφάνιση του κινήματος MeToo.

Σε όλον τον κόσμο «η καταστολή των εξειδικευμένων δημοσιογράφων και των γυναικών δημοσιογράφων εξακολουθεί να είναι σημαντική πρόκληση που απαιτεί επένδυση από όλους τους φορείς», σημειώνει η μκο RSF σε έκθεσή της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα με τίτλο: «Η δημοσιογραφία την εποχή του #MeToo».

Η οργάνωση υπεράσπισης των δημοσιογράφων διατυπώνει 16 συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών προς τα κράτη για να προστατεύουν τους δημοσιογράφους αυτούς και να «εισαγάγουν στο ποινικό δίκαιο» επιβαρυντικές περιστάσεις στην περίπτωση παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο των γυναικών δημοσιογράφων και των μειονοτήτων φύλου.

Στις συστάσεις της προς τις ψηφιακές πλατφόρμες, η RSF προτείνει ιδίως να προβλέπουν «την επείγουσα αντιμετώπιση των καταγγελιών δημοσιογράφων που έχουν πέσει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης» και «να ανταποκρίνονται χωρίς καθυστέρηση στις εντολές των δικαστικών αρχών».

Η μη κυβερνητική οργάνωση ζητεί επίσης από τις συντακτικές ομάδες να εκπαιδεύουν καλύτερα τα μέλη τους που μπορεί δυνητικά να πέσουν θύμα παρενόχλησης στο διαδίκτυο και επίσης να καθιερώσουν «υπευθύνους σύνταξης, αρμοδίων για θέματα φύλου (gender editors)».

Η RSF πήρε συνέντευξη από 113 από τους δημοσιογράφους της σε 112 χώρες για να αξιολογήσει τις συνέπειες στα μέσα ενημέρωσης του κινήματος ελευθερίας του λόγου των γυναικών στον απόηχο του #MeToo.

Πάνω από το 80% δήλωσε ότι διαπίστωσε σημαντική αύξηση του αριθμού των θεμάτων που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών, τα ζητήματα φύλου και τη σεξιστική και σεξουαλική βία από το 2017. Ωστόσο σύμφωνα με πάνω από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων η εργασία πάνω στα ζητήματα αυτά είναι επικίνδυνη: αυτή μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση σε προσβολές, απειλές, ακόμη κι επιθέσεις.

Ως εκ τούτου «αυτή η φεμινιστική άνοιξη των μέσων ενημέρωσης δεν είναι ακίνδυνη», σημείωσε ο Τιμπό Μπρουτέν, ο γενικός διευθυντής της RSF, αποτίοντας φόρο τιμής στην Κινέζα δημοσιογράφο Σοφία Χουάνγκ Σουεκίν, η οποία ξεκίνησε το κίνημα #MeToo στην Κίνα και καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών τον Ιούνιο.

Τον Οκτώβριο του 2017 οι αποκαλύψεις για τις σεξουαλικές επιθέσεις του Αμερικανού πρώην παραγωγού Χάρβεϊ Γουάινστιν προκάλεσαν ωστικό κύμα σε όλον τον πλανήτη, απελευθερώνοντας τη φωνή πολλών θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

