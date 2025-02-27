Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως τα λείψανα τεσσάρων ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας παραλήφθηκαν από τις ισραηλινές αρχές, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, προσθέτοντας πως άρχισε πλέον η διαδικασία της αναγνώρισής τους.

«Το Ισραήλ παρέλαβε τα φέρετρα τεσσάρων αποβιωσάντων ομήρων από τους ενδιάμεσους του Ερυθρού Σταυρού», ανέφερε το γραφείο του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης. «Τα φέρετρα μεταφέρθηκαν, με αιγυπτιακή μεσολάβηση, σε μονάδα (του στρατού) στο σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ. Η προκαταρκτική διαδικασία ταυτοποίησης έχει αρχίσει τώρα στο ισραηλινό έδαφος», πρόσθεσε.

UPDATE: Israeli forces received the coffins of four killed hostages from the Red Cross via Egyptian mediation, the Israeli Prime Minister’s Office said. The bodies are currently undergoing initial examinations for identification in Israeli territory. — BREAKING NEWS - ALERTS (@IsraelNews23) February 26, 2025

Αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε νωρίτερα (τις πρώτες πρωινές ώρες) σήμερα ότι η Χαμάς παρέδωσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) τις σορούς τεσσάρων ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της εφόδου της 7ης Οκτωβρίου 2023 και κρατούνταν έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

BREAKING: Hamas has handed over four bodies to the Red Cross in Gaza, according to Israeli security sources.



Sky's @AnnaBotting has the latest.



Read more: https://t.co/Av2TSbztra



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/c5apR4aLhf — Sky News (@SkyNews) February 26, 2025

Ένας άνδρας ανάβει κεριά και εμφανίζει φωτογραφίες των τεσσάρων νεκρών ισραηλινών ομήρων που παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο, έξω από το Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, ενώ αναμένει την άφιξή τους και την ταυτοποίησή τους την Πέμπτη

«Τα τέσσερα πτώματα παραδόθηκαν πριν από λίγο στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς», είπε η πηγή αυτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Τα τέσσερα πτώματα παραδόθηκαν πριν από λίγη ώρα και περιμένουμε την απελευθέρωση των παλαιστινίων φυλακισμένων», είπε από την πλευρά της πηγή του AFP στη Χαμάς, αναφερόμενη στην αποφυλάκιση 620 παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης που αναβλήθηκε το Σάββατο.

