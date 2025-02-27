Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς των τεσσάρων ομήρων - Με συγκίνηση η αναμονή στο Ισραήλ

«Περιμένουμε την απελευθέρωση των παλαιστινίων φυλακισμένων», είπε η Χαμάς, για την αποφυλάκιση 620 παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης 

Ισραήλ

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως τα λείψανα τεσσάρων ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας παραλήφθηκαν από τις ισραηλινές αρχές, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, προσθέτοντας πως άρχισε πλέον η διαδικασία της αναγνώρισής τους.

«Το Ισραήλ παρέλαβε τα φέρετρα τεσσάρων αποβιωσάντων ομήρων από τους ενδιάμεσους του Ερυθρού Σταυρού», ανέφερε το γραφείο του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης. «Τα φέρετρα μεταφέρθηκαν, με αιγυπτιακή μεσολάβηση, σε μονάδα (του στρατού) στο σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ. Η προκαταρκτική διαδικασία ταυτοποίησης έχει αρχίσει τώρα στο ισραηλινό έδαφος», πρόσθεσε.

Αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε νωρίτερα (τις πρώτες πρωινές ώρες) σήμερα ότι η Χαμάς παρέδωσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) τις σορούς τεσσάρων ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της εφόδου της 7ης Οκτωβρίου 2023 και κρατούνταν έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ισραήλ

Ένας άνδρας ανάβει κεριά και εμφανίζει φωτογραφίες των τεσσάρων νεκρών ισραηλινών ομήρων που παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο, έξω από το Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, ενώ αναμένει την άφιξή τους και την ταυτοποίησή τους την Πέμπτη

«Τα τέσσερα πτώματα παραδόθηκαν πριν από λίγο στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς», είπε η πηγή αυτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Τα τέσσερα πτώματα παραδόθηκαν πριν από λίγη ώρα και περιμένουμε την απελευθέρωση των παλαιστινίων φυλακισμένων», είπε από την πλευρά της πηγή του AFP στη Χαμάς, αναφερόμενη στην αποφυλάκιση 620 παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης που αναβλήθηκε το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark