Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι το εβραϊκό κράτος θα παραλάβει σήμερα το βράδυ τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να γίνει καμία τελετή από τη Χαμάς, σε αντίθεση με προηγούμενες παραδόσεις ομήρων.

«Σύμφωνα με τις ισραηλινές απαιτήσεις, επετεύχθη συμφωνία με τους διαμεσολαβητές: οι τέσσερις νεκροί όμηροι μας θα επιστραφούν απόψε στο πλαίσιο της πρώτης φάσης (σ.σ. της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός), με βάση μια συμφωνημένη διαδικασία και χωρίς τελετές από τη Χαμάς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού.

Νωρίτερα η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σήμερα το βράδυ τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων, δίνοντας τα ονόματά τους στη δημοσιότητα. Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση των ονομάτων από την ισραηλινή πλευρά.

Νωρίτερα σήμερα, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν θα πραγματοποιήσει δημόσια τελετή για την παράδοση των σορών, όπως είχε κάνει σε προηγούμενη ανταλλαγή, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ.

To Al Jazeera μετέδωσε ότι η παράδοση θα γίνει στις 23:00 το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

